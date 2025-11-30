İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    KİV: Maduro istefa verməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 22:16
    KİV: Maduro istefa verməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro əvvəlki qeyri-rəsmi danışıqlar zamanı ABŞ tərəfi ilə görüşdə istefaya getməyə hazır olduğunu, lakin bunu ən azı 18 ay sonra edəcəyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə danışıqların gedişatından xəbərdar olan mənbə CNN telekanalına bildirib.

    KİV-in qeyd etdiyinə görə, bəzi ABŞ rəsmiləri Maduronun istefasını problemin həlli kimi görürdülər. Lakin Ağ Ev yalnız Venesuela liderinin dərhal istefasını nəzərdə tutan planı dəstəkləmək qərarına gəlib.

    Bəzi administrasiya nümayəndələri bildiriblər ki, Maduro və onun tərəfdaşları Ağ Ev ilə bir neçə kanal vasitəsilə əlaqə saxlayıblar və iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın necə ola biləcəyi barədə danışıqlar aparıblar.

    Nikolas Maduro istefa ABŞ
    CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставку

