CNN: Цены на кофе в США выросли более чем на 20% из-за пошлин Трампа

Введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины спровоцировали в стране рост розничных цен на кофе почти на 21% в годовом исчислении.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

Основной причиной резкого увеличения цен стали 50-процентные пошлины на импорт из Бразилии, а также тарифы против Вьетнама - 20% и Колумбии - 10%.

Согласно данным Национальной кофейной ассоциации, которые приводит CNN, США импортируют более 99% потребляемого в стране кофе. Больше всего кофейных зерен поставляется из Бразилии (свыше 30%), Колумбии (18,3%) и Вьетнама (6,6%).

Отмечается, что на фоне сложившийся ситуации два конгрессмена от республиканской и демократической партий представили в сентябре законопроект "Об отмене налога на кофе", освобождающий ввозимую в США кофейную продукцию от пошлин.