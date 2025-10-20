İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    CNN: Trampın tətbiq etdiyi rüsumlara görə ABŞ-də qəhvə qiymətləri 20%-dən çox artıb

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 03:42
    CNN: Trampın tətbiq etdiyi rüsumlara görə ABŞ-də qəhvə qiymətləri 20%-dən çox artıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən tətbiq edilən idxal rüsumları ölkədə qəhvənin pərakəndə satış qiymətlərinin illik hesablamada təxminən 21% artmasına səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, u barədə CNN məlumat yayıb.

    Qiymətlərin kəskin artmasının əsas səbəbi Braziliyadan idxala 50% rüsum, həmçinin Vyetnama qarşı 20% və Kolumbiyaya qarşı 10% tarif tətbiq edilməsi olub.

    CNN-in istinad etdiyi Milli Qəhvə Assosiasiyasının məlumatlarına əsasən, ABŞ ölkədə istehlak edilən qəhvənin 99%-dən çoxunu idxal edir. Qəhvə dənələrinin əksəriyyəti Braziliyadan (30%-dən çox), Kolumbiyadan (18,3%) və Vyetnamdan (6,6%) tədarük edilir.

    Qeyd olunub ki, yaranmış vəziyyət fonunda sentyabr ayında Respublikaçı və Demokrat partiyalarından iki konqresmen ABŞ-yə idxal edilən qəhvə məhsullarını rüsumlardan azad edən "Qəhvə vergisinin ləğvi haqqında" qanun layihəsi təqdim ediblər.

    qəhvə ABŞ rüsum
    CNN: Цены на кофе в США выросли более чем на 20% из-за пошлин Трампа

    Son xəbərlər

    03:42

    CNN: Trampın tətbiq etdiyi rüsumlara görə ABŞ-də qəhvə qiymətləri 20%-dən çox artıb

    Digər ölkələr
    03:14

    Baş nazirin müavini: Ukrayna Aİ-yə üzvlük məsələsində irəliləyişə ümid edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Luvrdakı soyğunla bağlı iki əsas versiya açıqlanıb

    Digər ölkələr
    02:13

    Ersin Tatar ŞKTR-də prezident seçkilərində qalib gələn rəqibini təbrik edib

    Digər ölkələr
    01:46

    Tramp Savayanı özünün İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin edib

    Digər ölkələr
    01:18

    Almaniyanın "Lufthansa" aviaşirkəti 100 daxili reysin ləğvini planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:53

    Ferstappen "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    00:30

    "Real"ın sabiq futbolçusu insult keçirib

    Futbol
    00:17

    İsrail ordusu Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti