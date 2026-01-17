CNN Brasil: Бразилия намерена усилить системы ПВО после ударов США по Венесуэле

Командование сухопутных войск Бразилии настаивает на скорейшем укреплении систем противовоздушной обороны (ПВО) страны и создании собственного флота БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на бразильского генерала Томаса Пайву.

Отмечается, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва после агрессии США в отношении Венесуэлы провел совещание с руководством вооруженных сил. Пайва в своем докладе указал главе государства на "стратегические уязвимости" в обороноспособности республики. Военачальник подчеркнул необходимость обновления систем ПВО средней и большой дальности, модернизации парка вертолетов, а также закупки разведывательных и ударных дронов.

В ходе совещания министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро отметил, что безопасность северных рубежей в Амазонии на границе с Венесуэлой обеспечивают около 10 тыс. военнослужащих. Однако, по словам главы ведомства, техническое оснащение войск требует пересмотра с учетом новых угроз.