İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    CNN Brasil: ABŞ-ın Venesuelaya hücumlarından sonra Braziliya HHM sstemlərini gücləndirir

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 05:54
    CNN Brasil: ABŞ-ın Venesuelaya hücumlarından sonra Braziliya HHM sstemlərini gücləndirir

    Braziliya Ordu Komandanlığı ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin sürətlə gücləndirilməsində və öz PUA donanmasının yaradılmasında israr edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN Brasil braziliyalı general Tomas Payvaya istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, prezident Luis İnasio Lula da Silva ABŞ-ın Venesuelaya qarşı təcavüzündən sonra Silahlı Qüvvələrin rəhbərliyi ilə görüş keçirib.

    Payva öz hesabatında dövlət başçısına respublikanın müdafiə qabiliyyətindəki "strateji zəiflikləri" qeyd edib. Hərbi lider orta və uzun mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təkmilləşdirilməsinin, helikopter donanmasının modernləşdirilməsinin, kəşfiyyat və hücum dronlarının alınmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Görüş zamanı Braziliyanın müdafiə naziri Xose Musio Monteyro qeyd edib ki, təxminən 10.000 əsgər Amazon bölgəsində Venesuela ilə şimal sərhədinin təhlükəsizliyini təmin edir. Lakin nazirin sözlərinə görə, yeni təhdidlərin aradan qaldırılması üçün qoşunların texniki təchizatının nəzərdən keçirilməsi tələb olunur.

    Braziliya ixtisas
    CNN Brasil: Бразилия намерена усилить системы ПВО после ударов США по Венесуэле

    Son xəbərlər

    06:09

    Suriyada ilk dəfə kürd dili dövlət dili kimi tanınıb

    Digər ölkələr
    05:54

    CNN Brasil: ABŞ-ın Venesuelaya hücumlarından sonra Braziliya HHM sstemlərini gücləndirir

    Digər ölkələr
    05:23

    Amerika lideri: Hazırda Venesuelaya ABŞ nəzarət edir

    Digər ölkələr
    04:38

    Qəzza zolağı üzrə Milli İdarəetmə Komitəsinin rəhbəri məlum olub

    Digər ölkələr
    04:02

    Danimarkalı general Rusiya və Çin gəmiləri ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    Digər ölkələr
    03:34

    Tramp İranla bağlı Netanyahu ilə ikinci dəfə danışıb

    Digər ölkələr
    03:00

    Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib

    Digər ölkələr
    02:32

    Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    02:10

    Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti