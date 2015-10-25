Ципрас: ЕС едва ли решит проблему беженцев, не договорившись с Турцией

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Евросоюзу будет очень трудно решить проблему с миграцией, если он не договорится с Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас перед организованной Еврокомиссией встречей лидеров стран, расположенных на балканском пути притока мигрантов в ЕС, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Инициатива ЕК по проведению этой неформальной встречи положительная. При этом важнейший партнер в этом процессе — Турция — не приглашена. Сегодня дискуссия пройдет между странами, расположенными на пути потока беженцев. Но все знают, что на другом конце этого коридора есть вход. Если мы не сможем договориться со страной въезда, то, я боюсь, будет очень трудно найти решение. Но мы со своей стороны сделаем все возможное", — сказал Ципрас журналистам.

Встреча лидеров стран, расположенных на балканском пути притока мигрантов в ЕС, организована Еврокомиссией. В ней примут участие лидеры Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии, председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, главы пограничного агентства ЕС Frontex и Европейского офиса по вопросам убежища (EASO), а также верховный комиссар ООН по делам беженцев.