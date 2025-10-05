ЦИК Молдовы: Партия Санду получила на парламентских выборах 50,20%
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 18:26
Учрежденная президентом Молдовы Майей Санду Партия действия и солидарности набрала на парламентских выборах 50,20% голосов, что на 2,6 процентного пункта меньше, чем на выборах 2021 года.
Как передает Report, такие окончательные данные утвердила на своем заседании Центральная избирательная комиссия.
"Партия действия и солидарности - 792 557 голосов (50,20%), партия "Демократия дома" - 88 679 голосов (5,62%), "Патриотический блок социалистов, коммунистов, "Сердца Молдовы" и "Будущего Молдовы" - 381 984 голоса (24,20%), блок "Альтернатива" - 125 706 голосов (7,96%), "Наша партия" - 97 852 голоса (6,20%)", - зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман, констатировав, что он был одобрен единогласно.
