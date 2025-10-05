Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    ЦИК Молдовы: Партия Санду получила на парламентских выборах 50,20%

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 18:26
    ЦИК Молдовы: Партия Санду получила на парламентских выборах 50,20%

    Учрежденная президентом Молдовы Майей Санду Партия действия и солидарности набрала на парламентских выборах 50,20% голосов, что на 2,6 процентного пункта меньше, чем на выборах 2021 года.

    Как передает Report, такие окончательные данные утвердила на своем заседании Центральная избирательная комиссия.

    "Партия действия и солидарности - 792 557 голосов (50,20%), партия "Демократия дома" - 88 679 голосов (5,62%), "Патриотический блок социалистов, коммунистов, "Сердца Молдовы" и "Будущего Молдовы" - 381 984 голоса (24,20%), блок "Альтернатива" - 125 706 голосов (7,96%), "Наша партия" - 97 852 голоса (6,20%)", - зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман, констатировав, что он был одобрен единогласно.

    ЦИК Молдовы Партия действия и солидарности Майя Санду
    Moldovada hakim partiya parlament seçkilərində 50,20% səs toplayıb

    Последние новости

    18:47

    США призвали Израиль остановить операцию против ХАМАС для обмена заложников

    Другие страны
    18:26

    ЦИК Молдовы: Партия Санду получила на парламентских выборах 50,20%

    Другие страны
    18:21

    Азербайджанские боксеры завоевали на III Играх СНГ 24 медали

    Индивидуальные
    18:18

    Протестующие нанесли ущерб объектам культурного наследия в Тбилиси

    В регионе
    18:18

    Рубио: План по Газе включает создание палестинского правительства технократов

    Другие страны
    18:06

    Трамп пригрозил ХАМАС "полным уничтожением" при попытке удержать власть в Газе

    Другие страны
    17:55

    Расселл выиграл Гран-при Сингапура "Формулы 1", "Макларен" стал обладателем Кубка конструкторов

    Формула 1
    17:37

    Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы с двумя медалями

    Индивидуальные
    17:30

    "Сабах" на выезде обыграл "Карван-Евлах" в матче 7-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    Лента новостей