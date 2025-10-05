Moldovada hakim partiya parlament seçkilərində 50,20% səs toplayıb
- 05 oktyabr, 2025
- 18:23
Moldova prezidenti Maya Sandu tərəfindən qurulan "Fəaliyyət və Həmrəylik Partiyası" parlament seçkilərində 2021-ci il seçkilərindən 2,6 faiz az olmaqla 50,20% səs toplayıb.
"Report" xəbər verir ki, yekun nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında təsdiq edilib.
MSK sədri Anjelika Karaman qətnamə layihəsini oxuyub və bildirib ki, bu, yekdilliklə qəbul edilib.
Belə ki, "Fəaliyyət və Həmrəylik Partiyası" 792 557 səs (50,20%), "Vətəndə Demokratiya Partiyası" 88 679 səs (5,62%), "Sosialistlərin, Kommunistlərin Vətənpərvər Bloku", "Moldovanın Ürəyi və Moldovanın Gələcəyi" 381 984 səs (24,120%), "Alternativ" – 127 020 (7,96%) səs, "Bizim Partiya" isə 97 852 səs (6,20%) səs toplayıb.
Bununla da Moldova prezidentinin partiyası 101 yerlik parlamentdə 55 yer alacaq.