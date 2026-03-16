Cийярто: Венгрия не собирается снимать вето на кредит для Украины в 90 млрд евро
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Венгрия не согласится на выделение кредита Европейского союза для Украины в размере 90 млрд евро до тех пор пока Будапешт находится под "нефтяной блокадой" (из-за прекращения работы нефтепровода "Дружба - ред.).

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    "В целом, санкционная политика Европейского Союза - это большой провал, огромный провал. И нам следует наконец забыть об этом", - добавил он.

    Отметим, что речь идет о кредите ЕС для Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027гг.

    Он категорически отверг планы Венгрии выйти из ЕС или разрушить союз. "Мы за то, чтобы Европейский Союз снова стал сильным. То, что мы видим сейчас - это ослабление ЕC. Брюссель в последние годы очень сильно ослабляет Европейский Союз. В Брюсселе должен произойти большой политический сдвиг от крайнего либерализма к патриотизму. Но в настоящее время ЕC слаб, теряет значение как в мировой политике, так и экономике. Вот как мы это видим", - отметил глава МИД.

    По словам Сийярто, нормализация отношений между ЕС и РС стала бы "действительно большим шагом вперед", а блокировка каналов коммуникаций означает отказ от надежды на мир.

    Говоря об эскалации на Ближнем Востоке, глава МИД отметил, что война в Иране и в регионе Персидского залива создают огромную проблему для глобального рынка поставок нефти. "Поэтому я думаю, лучшим шагом является то, что сделали американцы, сняв санкции на поставки нефти из России. Потому что, если посмотреть на этот вопрос с европейской точки зрения, два основных источника нефти - арабский мир и Россия - оказываются заблокированными для Европы. А это означает, что Европа понесет огромные потери и столкнется с ужасными экономическими проблемами", - подчеркнул Сийярто.

    Глава МИД добавил, что Брюссель не может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, но может вернуть российскую нефть на рынок ЕС. "И это может сдержать рост цен", - сказал Сийярто.

    Петер Сийярто Российско-украинский конфликт Эскалация на Ближнем Востоке Цена на нефть
