​Чрезвычайное положение во Франции продлено на три месяца

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Франции одобрил законопроект о продлении в стране режима чрезвычайного положения на три месяца, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

С этим предложением ранее выступил президент страны Франсуа Олланд, который изначально своим указом ввел режим ЧП после серии терактов в Париже.

В соответствии с французским законодательством, срок действия режима ЧП, введенного президентом, не может превышать 12 дней.

Для продления необходима санкция парламента, поскольку этот режим, в частности, расширяет полномочия сотрудников служб безопасности.

Ранее в четверг премьер-министр Мануэль Вальс, выступая в парламенте, предупредил, что планирующие новые теракты во Франции могут прибегнуть к химическому или бактериологическому оружию.

О вероятности новых терактов в Европе предупреждал и глава полицейской службы Евросоюза (Европол) Роб Уэйнрайт: "Закономерным будет признать, что вероятность новых атак высока".

Серия взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли 129 человек, еще более 300 получили ранения.

Это стало самым масштабным по числу жертв нападением на Париж со времен Второй мировой войны. Режим ЧП был введен в стране всего лишь четвертый раз.