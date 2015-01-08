Члены Совбеза ООН решительно осудили террористическое нападение в Париже

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили террористическое нападение в Париже на штаб-квартиру французского журнала "Charlie Hebdo", приведшее к гибели многих журналистов и другого персонала средств массовой информации, а также двух полицейских.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, члены Совета Безопасности решительно осудили этот неприемлемый террористический акт, направленный против журналистов и журнала. Они выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших, а также правительству Франции.

Совет Безопасности подчеркнул, что преступники должны быть найдены и понести наказание за этот акт терроризма.