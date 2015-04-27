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    ​Число жертв землетрясения в Непале перевалило за 3 тыс.

    Число жертв достигло 3 218 и более 6 500 пострадали

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Непале достигло 3 218, более 6 500 человек получили ранения, сообщает представитель центра по борьбе со стихийными бедствиями Непала.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", ранее было известно о 2 500 жертвах стихии.

    "Число жертв достигло 3 218 и более 6 500 пострадали", — сообщил агентству глава центра Рамешвор Дангал.

    Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в субботу утром. Власти страны накануне объявили режим ЧП в стране.

    В поисково-спасательной операции участвуют военные. Также подключены иностранные спасатели из Китая, США, Канады, Австралии, Японии, России и Шри-Ланки.

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