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    Число жертв землетрясения в Мексике достигло 95

    Больше всего жертв зарегистрировано в штате Оахака

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 95.

    Как передает Report, об этом сообщает El Mundo.

    Отмечается, что больше всего жертв зарегистрировано в штате Оахака, где, по словам губернатора Алехандро Мурата, погибли 76 человек.

    В штате Чьяпас жертвами стали 15 человек, в штате Табаско — четыре.

    Ранее сообщалось о 90 погибших.

    8 сентября рядом с Мексикой произошли подземные толчки магнитудой 8, которые привели к сильным разрушениям.

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