Число жертв взрыва в центре Кабула достигло 103

© Foto: "AFP"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главу МВД Афганистана.

Ранее сообщалось о 95 жертвах и 191 пострадавшем.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".