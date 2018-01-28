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    Число жертв взрыва в центре Кабула достигло 103

    Ответственность за взрыв взяло радикальное движение Талибан© Foto: "AFP"

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главу МВД Афганистана.

    Ранее сообщалось о 95 жертвах и 191 пострадавшем.

    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. 

    Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

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