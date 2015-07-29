Число жертв взрыва на пиротехнической фабрике в Италии достигло десяти

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва, произошедшего на фабрике по производству пиротехнических изделий в городе Модуньо на юге Италии, достигло десяти человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв большой силы прогремел на фабрике около 12:30 по местному времени в минувшую пятницу во время погрузки пиротехнических изделий в автофургон. В результате взрыва начался сильный пожар, который не удавалось потушить в течение трех суток. В день ЧП стало известно о гибели семи человек. В последующие дни от ран и ожогов скончались еще двое.

Как сообщил телеканал Tgcom24, в среду в неаполитанской больнице Cardarelli от тяжелых ожогов скончался один из владельцев фабрики Винченцо Брушелла. Врачи не смогли спасти жизнь пациента, у которого в результате взрыва оказалось обожжено 85% кожной поверхности. В настоящее время в больницах находятся еще двое пострадавших от взрыва в Модуньо.

Прокуратура провинции Бари ведет расследование всех обстоятельств произошедшей трагедии. Как стало известно, следователи намерены предъявить обвинения единственному оставшемуся в живых владельцу фабрики Антонио Брушелле.