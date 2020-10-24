О нас
Report Georgia

Число жертв в результате взрыва в Кабуле выросло до 29

Число жертв в результате взрыва в Кабуле выросло до 29 По меньшей мере 29 человек погибли, еще 72 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в субботу в западной части афганской столицы города Кабул.
Другие страны
215
24 октября 2020 г. 23:56
Число жертв в результате взрыва в Кабуле выросло до 29

По меньшей мере 29 человек погибли, еще 72 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в субботу в западной части афганской столицы города Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителя службы безопасности сообщил телеканал TOLOnews.

По его сведениям, инцидент произошел рядом с учебным центром. По предварительной информации, атака была совершена террористом-смертником. Телеканал Al Arabiya, в свою очередь, сообщил, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Ранее телеканал 1TV информировал о 20 погибших и 30 пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda partlayış törədilib, onlarla insan həlak olub

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Уничтожена боевая техника и боеприпасы противника
ВидеоУничтожена боевая техника и боеприпасы противника
19 октября 2020 г. 23:56
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
25 октября 2020 г. 08:42
Армянский военнопленный: Я бежал, и за мной еще 8 человек
Армянский военнопленный: Я бежал, и за мной еще 8 человек
23 октября 2020 г. 14:17
Армянская армия понесла потери в живой силе
Армянская армия понесла потери в живой силе
20 октября 2020 г. 08:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi