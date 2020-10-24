Число жертв в результате взрыва в Кабуле выросло до 29

По меньшей мере 29 человек погибли, еще 72 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в субботу в западной части афганской столицы города Кабул.

По меньшей мере 29 человек погибли, еще 72 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в субботу в западной части афганской столицы города Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителя службы безопасности сообщил телеканал TOLOnews.

По его сведениям, инцидент произошел рядом с учебным центром. По предварительной информации, атака была совершена террористом-смертником. Телеканал Al Arabiya, в свою очередь, сообщил, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Ранее телеканал 1TV информировал о 20 погибших и 30 пострадавших.