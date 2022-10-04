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Число жертв урагана "Иэн" выросло до 103

Число жертв урагана "Иэн" выросло до 103 Минимум 103 человека погибли из-за урагана "Иэн", который на прошлой неделе обрушился на американский штат Флорида.
Другие страны
4 октября 2022 г. 11:00
Число жертв урагана Иэн выросло до 103

Минимум 103 человека погибли из-за урагана "Иэн", который на прошлой неделе обрушился на американский штат Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее информации, местные власти подтвердили гибель 99 человек.

06.17

По меньшей мере 98 человек погибли из-за урагана "Иэн", который на прошлой неделе обрушился на американский штат Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, в штате Флорида местными властями подтверждена гибель 94 человек, жертвами удара стихии также стали четверо жителей Северной Каролины. Ранее сообщалось о 87 погибших.

Ураган четвертой категории "Иэн" достиг побережья штата Флорида в среду. В четверг он ослаб до тропического шторма, однако затем вновь усилился до первой степени с порывами ветра скоростью до 33 м/с. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на полное восстановление потребуются годы.

Без электричества в штате остаются более 556 тыс. потребителей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da “İen” qasırğasında ölənlərin sayı 98 nəfərə çatıb

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