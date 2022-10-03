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Число жертв урагана "Иэн" возросло до 87

Число жертв урагана "Иэн" возросло до 87 По меньшей мере 87 человек погибли из-за урагана "Иэн", который обрушился на штат Флорида.
Другие страны
3 октября 2022 г. 13:14
Число жертв урагана Иэн возросло до 87

По меньшей мере 87 человек погибли из-за урагана "Иэн", который обрушился на штат Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, подтверждена гибель 83 человек во Флориде и четырех жителей Северной Каролины. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 77 погибших.

Ураган четвертой категории "Иэн" достиг побережья штата Флорида в среду. В четверг он ослаб до тропического шторма, однако затем вновь усилился до первой степени с порывами ветра скоростью до 33 м/с. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на полное восстановление потребуются годы. Без электричества в штате остаются более 630 тыс. потребителей.

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Версия на английском языке Hurricane Ian's death toll climbs to 87 
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da “İen” qasırğasında ölənlərin sayı 87 nəfərə çatıb

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