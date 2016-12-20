Число жертв трагедии в Берлине возросло до 12 - ВИДЕО

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Трагедия в Берлине, где грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке, унесла жизни 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщила берлинская полиция на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Госпитализированы еще 48 человек, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое

Тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина - на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм. Это произошло около 20:20 (22:20 мск) понедельника, когда на ярмарке было больше всего посетителей. Грузовик проехал по территории рынка около 80 метров.

Полиция предварительно классифицировала произошедшее как "нападение", глава МВД Германии Томас де Мезьер признал, что "многое говорит" в пользу версии теракта.