Жертвами теракта возле больницы в Нигерии стали 5 человек

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 5 человек убиты и 10 ранены в результате взрыва, совершенного террористом-смертником вблизи лепрозория - больницы, где содержатся больные проказой в предместьях нигерийского города Майдугури.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее местные власти сообщали о гибели трёх человек и 16 пострадавших в результате теракта, совершенного двумя террористками.

"Пять человек убиты, 10 пострадали вблизи лепрозория Молаи в результате взрыва, совершенного террористом-смертником", - передаёт слова регионального координатора национального агентства по чрезвычайным ситуациям Мохаммеда Канара агентство Франс Пресс.

На данный момент неизвестно, какая радикальная группировка стоит за терактом.