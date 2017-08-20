Число жертв теракта в Буркина-Фасо достигло 19

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Число жертв вооруженного нападения на один из ресторанов в столице Буркина-Фасо - Вагадугу достигло 19 человек.

Как передает Report, в Минобороны западноафриканской страны сообщили о кончине одного из военнослужащих, тяжело раненных 13 августа в перестрелке с террористами.

Ранее сообщалось, что в числе убитых – гражданин Турции. Власти расценили нападение как теракт. Два террористы были убиты.

Ранения получили 22 человека. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из группировок.