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    Число жертв теракта в Буркина-Фасо достигло 19

    Ранения получили 22 человека

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Число жертв вооруженного нападения на один из ресторанов в столице Буркина-Фасо - Вагадугу достигло 19 человек.

    Как передает Report, в Минобороны западноафриканской страны сообщили о кончине одного из военнослужащих, тяжело раненных 13 августа в перестрелке с террористами.

    Ранее сообщалось, что в числе убитых – гражданин Турции. Власти расценили нападение как теракт. Два террористы были убиты.

    Ранения получили 22 человека. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из группировок.

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