Число погибших при теракте в Багдаде возросло до 131 человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 Июля. REPORT.AZ/ Число погибших при теракте в районе Аль-Каррада в центре Багдада возросло до 131 человека.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в силовых структурах.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 83 человека, более 200 получили ранения.
***11:25
Жертвами взрывов в столице Ирака стали по меньшей мере 80 человек.
Как передает Report, об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
В результате теракта, совершенного минувшей ночью в районе Эль-Каррада в центре Багдада, свыше 100 человек получили ранения. Заминированный автомобиль был подорван у ресторана.
Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка ИГИЛ.
По предварительным данным, сначала взлетел на воздух заминированный автомобиль, припаркованный в людном районе Эль-Каррада. Затем самодельное взрывное устройство сработало в восточной части Багдада.
News DepartmentАвтор новости
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