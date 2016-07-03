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    Число погибших при теракте в Багдаде возросло до 131 человека - ОБНОВЛЕНО

    Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ

    Баку. 3 Июля. REPORT.AZ/ Число погибших при теракте в районе Аль-Каррада в центре Багдада возросло до 131 человека.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в силовых структурах.

    Официального подтверждения этой информации не поступало.

    Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 83 человека, более 200 получили ранения.

    ***11:25

    Жертвами взрывов в столице Ирака стали по меньшей мере 80 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

    В результате теракта, совершенного минувшей ночью в районе Эль-Каррада в центре Багдада, свыше 100 человек получили ранения. Заминированный автомобиль был подорван у ресторана.

    Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка ИГИЛ.

    По предварительным данным, сначала взлетел на воздух заминированный автомобиль, припаркованный в людном районе Эль-Каррада. Затем самодельное взрывное устройство сработало в восточной части Багдада.

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