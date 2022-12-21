Число жертв теракта из-за взрыва бензовоза в Афганистане увеличилось до 100

Взрыв бензовоза в тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван был заранее спланированным терактом.

Взрыв бензовоза в тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван был заранее спланированным терактом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду афганская газета Hasht e Subh.

Ее источники, ссылаясь на отчет МВД временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", утверждают, что пожар в тоннеле был вызван детонацией нескольких мин, одна из которых была заложена в бензовоз. По словам собеседников газеты, взрывы прогремели в разное время. Случившееся они назвали терактом. Между тем другой источник сообщил изданию, что два взрыва прогремели в субботу, еще два - в воскресенье.

В воскресенье китайское агентство Xinhua со ссылкой на представителя управления здравоохранения провинции Парван проинформировало, что в результате взрыва бензовоза погибли 19 человек, еще 32 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Представитель управления общественных работ провинции Хамидулла Мисбах в воскресенье сообщил телеканалу TOLO News, что инцидент произошел в субботу, 18 декабря, примерно в 18:30 по местному времени, когда бензовоз перевернулся и загорелся. Пожар удалось локализовать только к утру воскресенья. По последним данным газеты Hasht e Subh, число жертв теракта увеличилось до 100, не менее 120 человек получили ранения.