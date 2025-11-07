Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 188

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 06:45
    Число жертв тайфуна Калмаэги на Филиппинах возросло до 188

    По меньшей мере 188 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах.

    Как передает Report, такие данные приводит Reuters со ссылкой на власти южноазиатской страны.

    Согласно информации, 135 человек к настоящему времени числятся пропавшими без вести, а 96 получили ранения.

    Поздно вечером в четверг стихия обрушилась на Вьетнам. Сильный ветер вырывал деревья с корнем, повреждая дома и вызывая перебои с электроснабжением. Государственное информационное агентство Vietnam News Agency сообщило об одном погибшем в провинции Даклак в результате обрушения дома.

    Правительство заявило, что мобилизовало более 268 000 военных для проведения поисково-спасательных операций и предупредило о возможных наводнениях в низменных районах.

    "Калмаэги" - 13-й тайфун, образовавшийся в Южно-Китайском море в этом году. Вьетнам и Филиппины крайне уязвимы для тропических штормов и тайфунов из-за своего расположения вдоль тихоокеанского пояса тайфунов, регулярно подвергаясь разрушениям и жертвам в пиковые сезоны штормов. Регулятор гражданской авиации Филиппин ввел режим повышенной готовности во всех региональных центрах и аэропортах в связи с подготовкой к очередному тайфуну, который, как ожидается, затронет некоторые районы страны в эти выходные.

