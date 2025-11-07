Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 188

По меньшей мере 188 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах.

Как передает Report, такие данные приводит Reuters со ссылкой на власти южноазиатской страны.

Согласно информации, 135 человек к настоящему времени числятся пропавшими без вести, а 96 получили ранения.

Поздно вечером в четверг стихия обрушилась на Вьетнам. Сильный ветер вырывал деревья с корнем, повреждая дома и вызывая перебои с электроснабжением. Государственное информационное агентство Vietnam News Agency сообщило об одном погибшем в провинции Даклак в результате обрушения дома.

Правительство заявило, что мобилизовало более 268 000 военных для проведения поисково-спасательных операций и предупредило о возможных наводнениях в низменных районах.

"Калмаэги" - 13-й тайфун, образовавшийся в Южно-Китайском море в этом году. Вьетнам и Филиппины крайне уязвимы для тропических штормов и тайфунов из-за своего расположения вдоль тихоокеанского пояса тайфунов, регулярно подвергаясь разрушениям и жертвам в пиковые сезоны штормов. Регулятор гражданской авиации Филиппин ввел режим повышенной готовности во всех региональных центрах и аэропортах в связи с подготовкой к очередному тайфуну, который, как ожидается, затронет некоторые районы страны в эти выходные.