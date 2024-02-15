Число жертв схода оползня на Филиппинах достигло 90 человек

Число погибших в результате схода оползня в провинции Давао-де-Оро на юге Филиппин увеличилось до 90, еще 37 человек числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате схода оползня в провинции Давао-де-Оро на юге Филиппин увеличилось до 90, еще 37 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

Руководитель кризисного штаба золотодобывающей компании Apex Mining Фердинанд Добли заявил, что поисковая операция была приостановлена из-за неустойчивого грунта и угрозы новых оползней. В спасении людей и ликвидации последствий стихии были задействованы вооруженные силы Филиппин, которые также оказывали гуманитарную помощь населению. В операции на начальном этапе на территории площадью около 9 га участвовали сотни человек и тяжелая техника.

Несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома после схода оползня и находятся сейчас в эвакуационных центрах.

Оползень высотой от 30 до 50 м сошел в Давао-де-Оро 6 февраля, накрыв более 50 домов и несколько автобусов с 86 сотрудниками Apex Mining. Последний выживший был обнаружен 9 февраля, спасатели тогда вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку, которая провела под массой горной породы и земли около 60 часов.