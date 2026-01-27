Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 70 человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 73 человек, из них с помощи анализа ДНК установлены личности 23 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти.

    Отмечается, что поисковые работы завершились после 10 дней после напряженных спасательно-восстановительных работ.

    Отмечается, что здание Gul Plaza было ветхим и небезопасным.

    Кроме того, группа судебных экспертов будет работать с экспертами над установлением причин пожара в ТЦ.

    Пакистан торговые центры пожар поисково-спасательные работы Карачи
    Pakistanda ticarət mərkəzində yanğın qurbanlarının sayı 73 nəfərə çatıb
    Death toll from fire at shopping mall in Pakistan rises to over 70

