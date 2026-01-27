Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 70 человек
Другие страны
- 27 января, 2026
- 15:29
Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 73 человек, из них с помощи анализа ДНК установлены личности 23 человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что поисковые работы завершились после 10 дней после напряженных спасательно-восстановительных работ.
Отмечается, что здание Gul Plaza было ветхим и небезопасным.
Кроме того, группа судебных экспертов будет работать с экспертами над установлением причин пожара в ТЦ.
