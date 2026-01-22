Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67

    • 22 января, 2026
    • 23:00
    Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 67.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти.

    Вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе Карачи, произошло возгорание. Пожар удалось полностью потушить только на третьи сутки.

    Ранее сообщалось о 60 погибших. По словам врачей, на текущий момент установлены личности 15 жертв трагедии. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться более 80 человек.

    Как отмечает телеканал, предварительные результаты расследования опровергают версию о том, что причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки. Следователи установили, что возгорание произошло в магазине искусственных цветов, где в тот момент играли дети. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

