Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67

Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 67.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти.

Вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе Карачи, произошло возгорание. Пожар удалось полностью потушить только на третьи сутки.

Ранее сообщалось о 60 погибших. По словам врачей, на текущий момент установлены личности 15 жертв трагедии. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться более 80 человек.

Как отмечает телеканал, предварительные результаты расследования опровергают версию о том, что причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки. Следователи установили, что возгорание произошло в магазине искусственных цветов, где в тот момент играли дети. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.