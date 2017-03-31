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    Число жертв от взрыва в Пакистане выросло до 24 человек

    Ранее сообщалось о 22 погибших и порядка 100 раненых© Courtesy İmage

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По последним данным, 24 человека погибли в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. 

    Ранее сообщалось о 22 погибших и порядка 100 раненых. 

    Инцидент произошел утром в пятницу. Взрыв прогремел на местном рынке в одном из районов крупнейшего города региона федерально управляемых племенных территорий.

    Хотя пока точная причина взрыва неизвестна, местные политики полагают, что речь идет о теракте.

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