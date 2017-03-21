Число жертв наводнений в Перу возросло до 78 человек

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Наводнения в результате сильных дождей уже привели к гибели 78 человек в Перу.

Как передает Report, об этом сообщил национальный центр по действиям в чрезвычайных ситуациях южноамериканской страны.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

По данным центра, стихия нанесла ущерб 141 тысяче строений, пострадало имущество 101 тысячи жителей, а всего наводнения затронули 643 тысячи человек. В столице страны Лиме погибли шесть человек, нанесен ущерб 7,1 тысячи домов.