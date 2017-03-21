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    Число жертв наводнений в Перу возросло до 78 человек

    Всего наводнения затронули 643 тысячи человек

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Наводнения в результате сильных дождей уже привели к гибели 78 человек в Перу.

    Как передает Report, об этом сообщил национальный центр по действиям в чрезвычайных ситуациях южноамериканской страны.

    Ранее сообщалось о 75 погибших.

    По данным центра, стихия нанесла ущерб 141 тысяче строений, пострадало имущество 101 тысячи жителей, а всего наводнения затронули 643 тысячи человек. В столице страны Лиме погибли шесть человек, нанесен ущерб 7,1 тысячи домов. 

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