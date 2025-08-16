О нас

Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло 220 человек

Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло 220 человек Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло как минимум 220 человек.
Другие страны
16 августа 2025 г. 10:13
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло 220 человек

Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло как минимум 220 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти страны.

В северо-западной части страны спасатели за ночь извлекли тела еще 63 человек из-под завалов домов, разрушенных оползнями и наводнениями.

Сотни сотрудников экстренных служб продолжают поиски выживших в горном районе Бунер провинции Хайбер-Пахтунхва, где в пятницу проливные дожди вызвали масштабные паводки.

Министр провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур объявил субботу днем траура по погибшим.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 220 nəfərə çatıb

Другие новости из категории

NHK: Япония считает саммит США и России отправной точкой для дальнейшего диалога
NHK: Япония считает саммит США и России отправной точкой для дальнейшего диалога
16 августа 2025 г. 08:53
В Атлантическом океане ураган Эрин усилился до второй категории
В Атлантическом океане ураган "Эрин" усилился до второй категории
16 августа 2025 г. 08:09
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км
16 августа 2025 г. 07:39
ООН приветствует продолжение конструктивного диалога между РФ и США
ООН приветствует продолжение конструктивного диалога между РФ и США
16 августа 2025 г. 07:03
Дональд Трамп: Пока нет нужды думать о санкциях против России
Дональд Трамп: Пока нет нужды думать о санкциях против России
16 августа 2025 г. 06:26
Трамп заявил, что во многом согласовал с Путиным гарантии безопасности Украины
Трамп заявил, что во многом согласовал с Путиным гарантии безопасности Украины
16 августа 2025 г. 05:59
Президент США сообщил о планах Европы организовать встречу Путина и Зеленского
Президент США сообщил о планах Европы организовать встречу Путина и Зеленского
16 августа 2025 г. 05:14
Fox News: Трамп дал встрече с Путиным максимальную оценку
Fox News: Трамп дал встрече с Путиным максимальную оценку
16 августа 2025 г. 05:09
Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон после встречи с президентом РФ
Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон после встречи с президентом РФ
16 августа 2025 г. 04:39
СМИ: У Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным, но его отменили
СМИ: У Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным, но его отменили
16 августа 2025 г. 04:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi