Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло 220 человек

Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло как минимум 220 человек.

Число жертв наводнений и оползней в Пакистане достигло как минимум 220 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти страны.

В северо-западной части страны спасатели за ночь извлекли тела еще 63 человек из-под завалов домов, разрушенных оползнями и наводнениями.

Сотни сотрудников экстренных служб продолжают поиски выживших в горном районе Бунер провинции Хайбер-Пахтунхва, где в пятницу проливные дожди вызвали масштабные паводки.

Министр провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур объявил субботу днем траура по погибшим.