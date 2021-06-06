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Число жертв нападения боевиков на деревню в Буркина-Фасо достигло 160

Число жертв нападения боевиков на деревню в Буркина-Фасо достигло 160 Количество мирных жителей, погибших в результате нападения боевиков в ночь на 5 июня на деревню Солхан на северо-востоке Буркина-Фасо, увеличилось до 160.
Другие страны
6 июня 2021 г. 20:12
Число жертв нападения боевиков на деревню в Буркина-Фасо достигло 160

Количество мирных жителей, погибших в результате нападения боевиков в ночь на 5 июня на деревню Солхан на северо-востоке Буркина-Фасо, увеличилось до 160.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"В минувшие сутки мы похоронили в трех братских могилах 160 человек, включая около 20 детей", - заявил собеседник агентства. Ранее AFP информировало о 138 погибших.

Никогда с 2015 года в этой части Буркина-Фасо не было столь крупных жертв среди населения при нападении боевиков. Правительство страны объявило трехдневный национальный траур в связи с трагедией.

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Версия на азербайджанском языке Burkina Fasoda hücum zamanı öldürülənlərin sayı 160 nəfərə çatdı

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