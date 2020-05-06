Наверх

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек

Число жертв пандемии в мире достигло 261 097 человек.

Как сообщает Report, наибольшее число летальных исходов отмечено в США (72 767 человек), Великобритании (28 650), Италии (30 076), Испании (25 857) и Франции (25 531).

Число отмеченных до сих пор случаев инфицирования превышает 3,7 млн.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 212 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!