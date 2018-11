Число жертв инцидента на железной дороге в Индии возросло до 61 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 61 человек погиб и более 70 получили ранения в штате Пенджаб на северо-западе Индии, где поезд врезался в толпу людей, участвовавших в религиозном празднике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу информировало агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"На данный момент 61 человек, в том числе женщины и дети, погибли, и 72 были ранены, они размещены в госпиталях", - приводит агентство слова местного чиновника.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Неподалеку от индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд врезался в толпу людей.

Как передает Report, об этом сообщает газета Economic Times.

По данным издания, по меньшей мере 50 человек могли погибнуть, множество получили ранения.

ЧП произошло из-за того, что местные жители жгли возле железнодорожных путей чучела в честь Дашахры - одного из самых популярных индуистских праздников, который отмечается каждую осень. Многие из них при этом стояли прямо на рельсах.

