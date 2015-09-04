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    ​Число жертв двух взрывов на севере Камеруна возросло до 42 человек

    Это уже седьмой взрыв в стране за последние три месяца

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв двух взрывов на севере Камеруна возросло до 42 человек, еще около 100 получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС. 

    Ранее сообщалось о 30 погибших.

    Инцидент произошел в четверг утром в городе Керава, расположенном на границе с Нигерией. По данным источников, первый взрыв прогремел в 11:00 по местному времени, через некоторое время еще один произошел недалеко от военного лагеря. Взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками.

    Это уже седьмой взрыв в стране за последние три месяца.

    В настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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