Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв двух взрывов на севере Камеруна возросло до 42 человек, еще около 100 получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Инцидент произошел в четверг утром в городе Керава, расположенном на границе с Нигерией. По данным источников, первый взрыв прогремел в 11:00 по местному времени, через некоторое время еще один произошел недалеко от военного лагеря. Взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками.

Это уже седьмой взрыв в стране за последние три месяца.

В настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.