Число жертв двойного теракта в Нигерии возросло до 86 человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двойного теракта на северо-востоке Нигерии возросло до 86 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на работников кладбища, где хоронили убитых.

Ранее сообщалось о 27 погибших и более 60 пострадавших, передает Report.

"Во вторник мы хоронили тела до 21.00. К моменту окончания работ было 76 могил. Мы похоронили 76 человек вчера. Сегодня к 15.00 принесли и захоронили еще десять тел. Очевидно, эти люди скончались от полученных ран", — заявил один из собеседников агентства.

Теракт произошел в городе Муби в штате Адамава во вторник. Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды.