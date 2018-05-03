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    Число жертв двойного теракта в Нигерии возросло до 86 человек

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/  Число погибших в результате двойного теракта на северо-востоке Нигерии возросло до 86 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на работников кладбища, где хоронили убитых.

    Ранее сообщалось о 27 погибших и более 60 пострадавших, передает Report.  

    "Во вторник мы хоронили тела до 21.00. К моменту окончания работ было 76 могил. Мы похоронили 76 человек вчера. Сегодня к 15.00 принесли и захоронили еще десять тел. Очевидно, эти люди скончались от полученных ран", — заявил один из собеседников агентства.

    Теракт произошел в городе Муби в штате Адамава во вторник. Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды.

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