Число жертв авиаударов в Йемене возросло до 22 человек

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Число жертв авиаударов в Йемене, нанесенных в пятницу возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, возросло до 22 человек, десятки людей получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.
Ранее агентство Синьхуа информировало о 16 погибших и 10 раненых.
Арабская коалиция в пятницу нанесла удар по рынку в городе Ходейда, который, как отмечает Рейтер, находится под контролем хуситов. По словам губернатора йеменской провинции Ходейда Хашима Азази, спасатели в ночь с пятницы на субботу боролись с огнем на рынке и извлекали тела погибших.
"Все погибшие были мирными гражданами, ни у кого из них не было оружия", — сказал Азази.
News DepartmentАвтор новости
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