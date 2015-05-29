​Число жертв аномальной жары в Индии превысило 1,7 тыс. человек

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 1,7 тыс. человек скончались в Индии в результате аномальной жары, которая наблюдается здесь последнюю неделю.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг информационное агентство ИАНС.

Самая жаркая погода наблюдается в южных штатах Андхра-Прадеш и Телангана, где погибли 1,3 тыс. человек и 440 человек соответственно. Там температура в течение дня поднималась до 47 градусов Цельсия.

Правительство штата Андхра-Прадеш объявило об открытии мобильных пунктов помощи, где все желающие смогут получить питьевую воду и молоко.

Жара также унесла десятки жизней в штатах Западная Бенгалия, Бихар, Одиша (бывшая Орисса) и столице страны, городе Нью-Дели.

Как сообщили корр. ТАСС в Индийском метеорологическом департаменте, жаркая погода будет сохраняться, как минимум, до конца недели. В начале июня, в том числе, в Нью-Дели метеорологи ожидают дожди.

Практически по всей Индии столбики термометров показывают на три-семь градусов больше нормы для этого сезона. Так, в городе Шимла в штате Химачал-Прадеш в Гималаях температура не опускается ниже 28 градусов, что на четыре градуса выше нормы.