Число заразившихся гепатитом А в Газе достигло почти 40 тыс. человек

Число случаев гепатита А в секторе Газа возросло почти до 40 тыс., в то время как до начала обострения палестино-израильского конфликта было зарегистрировано всего 85 случаев заражения.

Число случаев гепатита А в секторе Газа возросло почти до 40 тыс., в то время как до начала обострения палестино-израильского конфликта было зарегистрировано всего 85 случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По его информации, каждую неделю в анклаве регистрируется от 800 до 1 тыс. новых случаев заболевания. В частности, гепатит А продолжает распространяться в убежищах, организованных БАПОР для мирных жителей Газы. Агентство отмечает, что причинами вспышки гепатита стали нехватка мест в убежищах, дефицит чистой воды и средств гигиены.

"Семьи вынуждены покидать свои дома и жить в переполненных лагерях и убежищах. Им не хватает чистой воды, гигиенических принадлежностей, а отходы не утилизируются как следует. Этот кризис продолжает значительно затруднять работу программы здравоохранения БАПОР по помощи больным", - сказал руководитель программы в секторе Газа Гада Аль-Джадба.