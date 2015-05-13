​Число зараженных гриппом птиц в США достигло 32 млн.

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Суммарное число птиц, главным образом кур и индеек, зараженных птичьим гриппом, достигло в США примерно 32 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили во вторник официальные представители министерства сельского хозяйства США.

По их данным, часть птиц уже была забита, часть подлежит уничтожению. Заражение кур вирусом типа H5N2 было зафиксировано на птицефабрике в американском штате Небраска. В общей сложности на ней находятся около 1,7 млн. кур яйценосных пород. Доступ на предприятие будет временно ограничен, а зараженные куры подлежат немедленному забою.

Наибольшее число птиц, зараженных H5N2, приходится на данным момент на штат Айова.