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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 11 541

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 11 541

Южная Корея зафиксировала 38 случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 541, выздоровели 10 446, погибли уже 272.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) республики.

В последнее время в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом. 

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