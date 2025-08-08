Число заказов Airbus сократилось в 29 раз

Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов.

Как передает Report, это следует из данных на сайте компании.

С начала года Airbus получил заказы на 501 самолет, но с учетом отмен этот показатель составил 405 самолетов.

Поставки самолетов клиентам компании в июле выросли на 6,3% - до 67 единиц. С начала года было поставлено 373 самолета.

Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.