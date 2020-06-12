​Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч

Министерство здравоохранения Эквадора опубликовало новые данные по коронавирусу, согласно которым число случаев заражения достигло 45 082, от осложнений скончались 3 768 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, суточный прирост заболевших составил 642 человека. Новый коронавирус выявлен у 48 погибших, анализы еще 2 516 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе.

Лидером по числу заражений является город Гуаякиль с 9 901 подтвержденным случаем (14 559 во всей провинции Гуаяс), на втором месте столица Кито – 4 549 случаев за все время наблюдений (4 946 в столичной провинции Пичинча).

В ряде городов Эквадора, включая Гуаякиль, с 3 июня сняли часть ограничений для компаний и граждан. Всеобщий карантин продолжался более двух месяцев, после чего регионы индивидуально определяют порядок снятия ограничений. Госслужащие продолжают работать в удаленном режиме до 15 июня.