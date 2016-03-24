​Число убитых в Йемене боевиков при ударе ВВС США возросло до 71

Баку. 24 Марта. REPORT.AZ/ Число боевиков, уничтоженных во вторник при ударе ВВС США по тренировочному лагерю террористической организации "Аль-Каида" на юго-востоке Йемена, возросло до 71.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя йеменского правительства.

"Число боевиков "Аль-Каиды", уничтоженных во вторник в результате авиаудара США в провинции Хадрамаут, возросло до 71 человека, 28 боевиков были ранены", — заявил собеседник агентства.