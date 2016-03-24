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    ​Число убитых в Йемене боевиков при ударе ВВС США возросло до 71

    Авиаудар был нанесен по тренировочному лагерю террористической организации Аль-Каида

    Баку. 24 Марта. REPORT.AZ/ Число боевиков, уничтоженных во вторник при ударе ВВС США по тренировочному лагерю террористической организации "Аль-Каида" на юго-востоке Йемена, возросло до 71.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя йеменского правительства.

    "Число боевиков "Аль-Каиды", уничтоженных во вторник в результате авиаудара США в провинции Хадрамаут, возросло до 71 человека, 28 боевиков были ранены", — заявил собеседник агентства.

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