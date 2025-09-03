Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 09:23
По меньшей мере 19 сотрудников ООН задержаны йеменскими повстанцами-хуситами.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По его словам, 18 задержанных являются йеменскими сотрудниками ООН, еще один - иностранцем.
Дюжаррик также призвал немедленно освободить всех задержанных.
Отметим, что в воскресенье хуситы провели рейды на офисы продовольственных, медицинских и детских организаций ООН в городе Сана в ответ на ликвидацию нескольких высокопоставленных лиц правительства со стороны Израиля.
