    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 09:23
    Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20

    По меньшей мере 19 сотрудников ООН задержаны йеменскими повстанцами-хуситами.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

    По его словам, 18 задержанных являются йеменскими сотрудниками ООН, еще один - иностранцем. 

    Дюжаррик также призвал немедленно освободить всех задержанных.

    Отметим, что в воскресенье хуситы провели рейды на офисы продовольственных, медицинских и детских организаций ООН в городе Сана в ответ на ликвидацию нескольких высокопоставленных лиц правительства со стороны Израиля.

    Лента новостей