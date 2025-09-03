Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıb
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 09:32
BMT-nin azı 19 əməkdaşı Yəmənin husi üsyançıları tərəfindən saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" BMT baş katibinin mətbuat katibi Stefan Dyujarrikin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, saxlanılanlardan 18-i BMT-nin yəmənli əməkdaşları, biri isə əcnəbidir.
S.Dyujarrik bütün saxlanılanların dərhal azad edilməsinə çağırıb.
Qeyd edək ki, avqustun 31-i husilər İsrail tərəfindən bir neçə yüksək vəzifəli hökumət rəsmisinin öldürülməsinə cavab olaraq Səna şəhərində BMT-nin ərzaq, tibbi və uşaq təşkilatlarının ofislərinə reydlər keçiriblər.
Son xəbərlər
09:45
Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə səfər edibDigər ölkələr
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçibEnergetika
09:36
"Regional" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
09:32
Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
09:19
Bakının üç rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:16
Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olubFutbol
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)Maliyyə
09:08
Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsinin xalis mənfəəti kəskin azalıbMaliyyə
09:07