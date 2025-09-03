    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 03 sentyabr, 2025
    • 09:32
    Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıb

    BMT-nin azı 19 əməkdaşı Yəmənin husi üsyançıları tərəfindən saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" BMT baş katibinin mətbuat katibi Stefan Dyujarrikin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, saxlanılanlardan 18-i BMT-nin yəmənli əməkdaşları, biri isə əcnəbidir.

    S.Dyujarrik bütün saxlanılanların dərhal azad edilməsinə çağırıb.

    Qeyd edək ki, avqustun 31-i husilər İsrail tərəfindən bir neçə yüksək vəzifəli hökumət rəsmisinin öldürülməsinə cavab olaraq Səna şəhərində BMT-nin ərzaq, tibbi və uşaq təşkilatlarının ofislərinə reydlər keçiriblər.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    UN raises number of staff detained by Yemen's Houthis to 19

