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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тыс.

​Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тыс.

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки привел университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Согласно этой информации, в стране заражены 100 717 человек, умерли 1 478 человек, поправились 862 инфицированных.

Соединенные Штаты ранее вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя Китай и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил эти цифры хорошо функционирующей системой тестирования.

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