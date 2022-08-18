Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 593 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 593 277 377.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 593 277 377.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 445 400 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 93 278 036 и 1 039 026, Индия - 44 298 864 и 527 206, Бразилия - 34 223 207 и 682 010, Франция - 34 491 381 и 154 375, Германия - 31 725 160 и 146 214, Великобритания - 23 675 470 и 187 730, Италия - 21 554 626 и 174 300, Южная Корея - 21 861 296 и 25 813.