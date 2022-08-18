О нас

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 593 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 593 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 593 277 377.
Другие страны
18 августа 2022 г. 11:34
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 593 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 593 277 377.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 445 400 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 93 278 036 и 1 039 026, Индия - 44 298 864 и 527 206, Бразилия - 34 223 207 и 682 010, Франция - 34 491 381 и 154 375, Германия - 31 725 160 и 146 214, Великобритания - 23 675 470 и 187 730, Италия - 21 554 626 и 174 300, Южная Корея - 21 861 296 и 25 813.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 593 milyonu ötüb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Tokioda 5  bal gücündə zəlzələ olub
Tokioda 5  bal gücündə zəlzələ olub
18 Avqust , 2022 08:50
Reuters: Qərb Rusiya nümayəndələrinin BMT-dəki etimadnaməsini ləğv etməyə cəhd edə bilər
Reuters: Qərb Rusiya nümayəndələrinin BMT-dəki etimadnaməsini ləğv etməyə cəhd edə bilər
18 Avqust , 2022 08:45
Çində daşqınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb, 27 nəfər itkin düşüb
Çində daşqınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb, 27 nəfər itkin düşüb
18 Avqust , 2022 08:30
Vuçiç: “Serbiya regionda hərbi əməliyyat keçirməyi planlaşdırmır”
Vuçiç: “Serbiya regionda hərbi əməliyyat keçirməyi planlaşdırmır”
18 Avqust , 2022 08:19
Dövlət Departamenti: “Çinin addımları Tayvan ətrafındakı status-kvonu sarsıdıb”
Dövlət Departamenti: “Çinin addımları Tayvan ətrafındakı status-kvonu sarsıdıb”
18 Avqust , 2022 07:11
Çin, Hindistan və Rusiya birgə hərbi təlimlər keçirəcək
Çin, Hindistan və Rusiya birgə hərbi təlimlər keçirəcək
18 Avqust , 2022 06:49
Çexiyanın qaz anbarları 80%-dən çox dolub
Çexiyanın qaz anbarları 80%-dən çox dolub
18 Avqust , 2022 06:17
BMT Ukraynadan Afrikaya daha çox taxıl göndərməyi planlaşdırır
BMT Ukraynadan Afrikaya daha çox taxıl göndərməyi planlaşdırır
18 Avqust , 2022 05:44
Estoniya digər ölkələrdən viza almış rusları ölkəyə buraxmayacaq
Estoniya digər ölkələrdən viza almış rusları ölkəyə buraxmayacaq
18 Avqust , 2022 04:52
FED uçot dərəcəsini artırmaqda davam edəcək
FED uçot dərəcəsini artırmaqda davam edəcək
18 Avqust , 2022 03:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi