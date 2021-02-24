Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 70 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 69,8 тысячи, зарегистрированы более 2,2 тысячи летальных исходов.

Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 69,8 тысячи, зарегистрированы более 2,2 тысячи летальных исходов.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за последние 24 часа медики зафиксировали 69 828 новых случаев заболевания COVID-19 и 2 284 летальных исхода.

Всего, как сообщает университет, в США коронавирусом заразились более 28,2 миллиона человек, скончались более 500 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.