 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число раненных палестинцев на границе с Газой превысило 360 человек - ОБНОВЛЕНО

    Среди них 14 медиков и журналистов

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Число палестинцев, получивших ранения в ходе столкновений в пятницу с израильской армией на границе с сектором Газа, возросло до 363 человек, в числе пострадавших есть медики и журналисты.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра. 

    "Количество раненых на границе с сектором Газа возросло до 363 человек, среди них 14 медиков и журналистов, трое раненых находятся в тяжелом состоянии", - заявил аль-Кедра.

    ***15:49

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа, где сегодня возобновились стычки между протестующими и вооруженными силами Израиля, сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    В результате столкновений ранения получили восемь палестинцев. 

    Официальный представитель армии обороны Израиля заявил, что военные используют боевые патроны, а также слезоточивый газ.

    Отметим, столкновения между израильскими военными и палестинцами проходят третью неделю подряд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi