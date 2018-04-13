Число раненных палестинцев на границе с Газой превысило 360 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Число палестинцев, получивших ранения в ходе столкновений в пятницу с израильской армией на границе с сектором Газа, возросло до 363 человек, в числе пострадавших есть медики и журналисты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Количество раненых на границе с сектором Газа возросло до 363 человек, среди них 14 медиков и журналистов, трое раненых находятся в тяжелом состоянии", - заявил аль-Кедра.

***15:49

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа, где сегодня возобновились стычки между протестующими и вооруженными силами Израиля, сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

В результате столкновений ранения получили восемь палестинцев.

Официальный представитель армии обороны Израиля заявил, что военные используют боевые патроны, а также слезоточивый газ.

Отметим, столкновения между израильскими военными и палестинцами проходят третью неделю подряд.