Число пропавших без вести из-за наводнений в Чили выросло до 150

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Число пропавших без вести на севере Чили, пострадавшем от ливней и наводнений, выросло до 150 человек. Как отмечает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чилийское управления по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 60 пропавших. Список погибших вырос с 23 до 26 человек.

Обрушившиеся в конце марта на север Чили дожди стали самыми сильными за последние 80 лет, они привели к выходу из берегов рек и наводнениям. Этот район, особенно область Атакама, традиционно считается одним из самых засушливых на земле. Выпавшие на минувшей неделе осадки примерно соответствуют объему дождей, выпадающих в этих местах за два года.

От стихии пострадали почти 30 тысяч чилийцев. Более 2,5 тыс. из них все еще находятся в убежищах, переоборудованных из учебных заведений, прекративших занятия.





